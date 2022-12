Kādi jumta segumi ir piemērotākie ziemīgiem laikapstākļiem?

Metāla jumti

Metāla jumta segumi redzami uz daudzām ēkām, un ne velti – tie izceļas ar vairākām būtiskām priekšrocībām. Metāla jumta seguma cenas ir draudzīgas, plaši pieejamas dažādas krāsas un formas segumi, turklāt, ja jumta loksnes laika gaitā sākušas rūsēt vai izbalēt, tās var pārkrāsot. To, cik vienkārši metāla jumtu uzklāt, ietekmē seguma veids. Trapecveida jumta segums un profilētas vai viļņotas loksnes ir vieglāk uzstādāmas, savukārt valcēti skārda jumti palīdz efektīvāk aizturēt nokrišņus.

Ņemot vērā, ka metāla jumtiem mēdz veidoties kondensāts, tiem nepieciešama pretkondensāta plēve. Ziemā sniegs un ledus no metāla jumtiem parasti noslīd, pasargājot tos no pārlieku liela smaguma. Taču no otras puses, tas rada papildu risku sabojāt zem jumtiem esošos auto un citas lietas, kā arī krītošais sniegs un ledus apdraud cilvēkus, tāpēc metāla jumtiem uzstāda sniega aizsargbarjeras.