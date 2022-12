ES īsi pirms Ziemassvētkiem lēmuši par "dāvanu" - slēptām piemaksām par zaļo kursu

Viens no klimata likuma mērķiem ir mazināt CO2 izmešus Eiropā par 62% līdz 2030. gadam, salīdzinot ar 1990. gadu. Līdz ar to tiks mainīta arī CO2 izmešu kvotu sistēma, ar kuru palīdzību kvotu apjoms arvien vairāk samazināsies. Tas nozīmēs, ka kvotas kļūs arvien dārgākas, un ideja ir tāda, ka ar dārgāku kvotu Eiropas kompānijas un iedzīvotāji vairāk pievērsīsies zaļajām investīcijām. Ideja paredz – ja 2024. gadā būs 90 miljoni CO2 kvotu, tad divus gadus vēlāk to skaits saruks līdz 27 miljoniem.