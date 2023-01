Ziemassvētku eglītes Rīgā izvedīs bez maksas

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji aicināti pareizi atbrīvoties no Ziemassvētku eglītes - novietojot to atkritumu konteineru laukumā vai pie atkritumu konteinera. Jāatceras, ka eglītes sadzīves atkritumu konteinerā ievietot aizliegts! Tāpat eglītēm jābūt atbrīvotām no svētku rotājumiem.