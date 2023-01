Studentu apvienība rosina atjaunot atsevišķu braucienu maksas atlaidi studējošajiem

Studējošie, kuri studē kādā no Rīgas augstākās izglītības iestādēm, visticamāk, ir nodarbināti un maksā nodokļus Rīgā, tādējādi sniedzot pienesumu pašvaldības ekonomiskajam stāvoklim, uzsver organizācijā, piebilstot, ka atlaides nepiemērošana atsevišķu braucienu biļetēm studējošajiem tikai veicina mazāk labvēlīgu vidi studējošajiem Rīgā un rada papildu izdevumus.

Jau ziņots, ka no 2. marta Rīgas sabiedriskajā transportā būs jauna biļešu sistēma, kas paredz lētākas mēnešbiļetes un jaunas laika biļetes.

Galvenās pārmaiņas paredz atteikšanos no 135 dažādiem biļešu veidiem, ieviešot laika biļetes, no kurām lētākā ir 90 minūšu biļete, kas maksā 1,5 eiro, un ar to varēs braukt vairākos transportlīdzekļos.