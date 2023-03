Video ⟩ Raidījums skaidro, kā noritēja "Latvijas valsts mežu" pagaidu padomes izveide

Zemkopības ministrs Didzis Šmits (AS) noliedz, ka būtu pamats bažām par politiski ietekmētas pagaidu padomes izveidi. “Es domāju, ka to visu var tad, kad tam būs laiks, vērtēt, cik profesionāli cilvēki strādā valsts mežu padomē, vispār valsts mežos. Manuprāt, tas, kas mums noteikti jāizdara - ir jāizvairās no jebkādām iespējamībām, ka atsevišķi uzņēmēji, uzņēmēju grupas virza valsts mežu savās savtīgās nevis valsts interesēs, tieši tik vienkārši,” saka Šmits. Prasot, vai viņam ir aizdomas, ka tas notiek vai varētu notikt, viņš atbild: