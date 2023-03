"Latvijas pasta" konkursā noskaidroti pērnā gada labākie pastnieki

Pastnieku konkurencē klienti par labāko Latgales reģionā atzinuši Daigu Jurdži no Ludzas novada Kārsavas piegādes punkta, Kurzemes reģionā labākais pastnieks ir Normunds Indāns no Talsu novada Rojas pasta nodaļas, Vidzemes reģionā - Solveiga Šķiņķe no Valmieras novada Rūjienas pasta nodaļas, Zemgales reģionā - Inga Osma no Jēkabpils otrā iegādes punkta, bet Rīgas reģionā - Gundega Keiša no Siguldas novada Raganas pasta nodaļas.