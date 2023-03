Latvijas Banka publicē savu pirmo ilgtspējības pārskatu

"Ilgtspējības pārskats ir svarīgs solis, turpinot integrēt ilgtspējību savu ieguldījumu pārvaldībā un ar to saistīto lēmumu pieņemšanas procesos," uzsver Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks . "Mēs apzināmies ilgtspējīgas attīstības nozīmi un esam apņēmušies dot savu ieguldījumu tādu globālo izaicinājumu risināšanā kā klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un nevienlīdzība."

Latvijas Bankas pārskati par ilgtspējību ir daļa no visu Eirosistēmas centrālo banku eiro denominēto nemonetārās politikas ieguldījumu portfeļu ar klimatu saistīto finanšu pārskatu publikācijām (sk. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.pr230323~05efc3cf49.en.html), kurās izmantots kopējs ietvars, kas definē minimālās šādu pārskatu sagatavošanas prasības, balstoties uz Task Force on Climate-related Financial Disclosures ieteikumiem.