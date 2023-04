“Kad esi atradis savu aicinājumu, pie tā ir jāturas ar visu savu pārliecību un ticību!” Saruna ar Kristu Saržantu.

Lai kur es būtu, nedomāju, ka tur varētu būt pilnībā laimīgs. Iespējams, taustītos apkārt, cenšoties atrast piepildījumu lietās, ko daru. Manuprāt, ir svarīgi pieņemt tos “tukšuma” brīžus, kad zūd motivācija, nevis censties tos atgrūst un bēgt no tiem. Ir svarīgi saprast, ka mūsu darītspēja nesastāv un nav atkarīga no motivācijas. Tā ir atkarīga no mums, un motivācija vien dod to papildu grūdienu kā atalgojums par uzcītību. Ja mēs balstīsim visu, ko darām, motivācijā, ir ļoti viegli ļoti ātri padoties, jo agri vai vēlu tā izsīks un tad būsim palikuši vien ar tukšumu vietā, kur būtu jābūt aizrautībai par to, ko darām.