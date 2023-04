Vairāk nekā 90% pensionāru Latvijā zaudē iespēju pašiem pārvaldīt 2. pensiju līmeņa līdzekļus

Turklāt labuma guvēju ir iespējams neierobežoti mainīt garantētā izmaksas posma laikā. Ja šo iespēju neizmanto, pensijas saņēmēja nāves gadījumā neizmaksātie pensiju 2. līmenī uzkrātie līdzekļi automātiski tiek ieskaitīti valsts budžetā. 2022.gada 9 mēnešos no iegādāto polišu skaita gandrīz visi pensionāri jeb 99% izvēlējās norādīt labuma guvēju, liecina VSAA dati.

2023.gada sākumā Latvijā bija reģistrēti 1,3 miljoni pensiju 2. līmeņa dalībnieki (26% brīvprātīgie, 74% - obligātie), no tiem 57% bija uzkrāts pensijas kapitāls virs 2000 eiro, liecina VSAA dati.

Sasniedzot valsts pensijas vecumu vai priekšlaicīgi pensionējoties, ir jāizdara izvēle, kā saņemt pensiju 2. līmeņa uzkrājumu: uzkrājumu pievienot pensiju 1. līmeņa līdzekļiem un saņemt to kopā ar vecuma pensiju, kā to paredz likums „Par valsts pensijām”, vai iegādāties Mūža pensijas polisi (ja uzkrātais pensijas kapitāls ir vismaz 2000 eiro), noslēdzot apdrošināšanas līgumu ar kādu no individuāli izvēlētām apdrošināšanas kompānijām, kura turpmāk veiks regulāru pensiju 2. līmeņa uzkrājuma izmaksu.