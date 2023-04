“Pareizie cilvēki apkārt ir ļoti, ļoti svarīgi.” Saruna ar Raimondu Tomsonu – pasaulē labāko vīnzini

Laikam uz pēdējo čempionātu man visvairāk bail bija no stresa un spiediena. Tā bija tāda kā trauma, kas palikusi no 2019. gada čempionāta. No zināšanu viedokļa arī 2019. gadā es biju ļoti labā vīnziņa formā. Bet es izlaidu vienu ļoti svarīgu lietu. Es netiku galā ar spiedienu, jo pēc 2017. gada Eiropas vīnziņu čempionāta es izgāju uz Pasaules čempionātu kā Eiropas čempions. Eiropa ir spēcīgākā līga vīnziņu pasaulē. Es tur biju kā favorīts. Tas viss uzlika lielu atbildību, spiedienu, kas bija redzams arī finālā. Stress un spiediens neļāva ļaut vaļu zināšanām, harismai, pieejai. Tas ir viens no lielākajiem traucēkļiem, tāpēc, pieņemot lēmumu piedalīties nākamajā čempionātā, es sapratu, ka fiziskai un mentālai veselībai jāuzliek liels akcents. Man bija bail no tā, līdz sāku apmeklēt psihoterapeitu, kurš palīdzēja tikt galā ar šo iepriekšējā čempionāta traumu, gūt pārliecību un atrast pareizo prāta un ķermeņa stāvokli, ka es vienkārši eju un izbaudu, jo man tiešām patīk konkurss, ceļš. Man izdevās tikt tam pāri. Es tiešām izbaudīju nedēļu Parīzē, atlasi, pusfinālu un arī finālu.

Publicitātes foto

Ja tev būtu jādala šī medaļa kaut kādās daļās, cik daudz tu dotu savai ģimenei, cik daudz tiem, kuri tev ir palīdzējuši, un cik daudz tajā ir tava “Es varu!”?