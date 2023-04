“Kāpēc darīt to, kas nepatīk, ja vari darīt to, kas patīk?” Intervija ar iluzionistu Edžu

Publicitātes foto

Vai ir gadījies tā, ka tas, pēc kā esat tiecies ar smagu darbu un lielām pūlēm, rezultātā nemaz nelīdzinās tam, ko bijāt iedomājies?

Jā, ļoti bieži. Plānoju kādus lielus trikus vai veidoju, manuprāt, labāko video, kāds jebkad bijis, un beigās esmu tam veltījis tik daudz laika, bet sanākusi pilnīga izgāšanās. Sieva vienmēr ir pirmā, kas dzird manas jaunās idejas, un viņa vienmēr prasa, vai nebūs tā kā pagājušajā reizē. Un es saku, ka nē, šis tiešām ir kaut kas labs, bet beigās viņai izrādās taisnība. Pārsvarā rezultāts ir daudz sliktāks nekā plānots, bet ir tās dažas reizes, kad ieguldi darbu un izdodas vēl labāk nekā biji gaidījis. Tieši šo brīžu dēļ ir vērts censties un censties tik ilgi, kamēr sanāk.

Kāds ir smieklīgākais ar darbu saistīts atgadījums, kas noticis pēdējā laikā?

Man ļoti bieži ir jāuzstājas, un katrā šovā notiek kaut kas smieklīgs, tāpēc es tik ļoti mīlu šo darbu. No pēdējā laika smieklīgākajiem atgadījumiem es varētu izcelt šo. Man ir tāds triks, kur skatītājs ieliek aploksnēs brilles, un pēdējā aploksnē viņam ir jāieliek savas brilles. Tad notiek spēle, kuras rezultātā pa vienai tiek sadauzītas brilles. Beigās viena aploksne paliek nesadauzīta, un tajā iekšā VIENMĒR ir skatītāja brilles. Es pieņemu, ka jau var saprast, kur virzās šis stāsts. Es šo triku taisu jau vairākus gadus un nekad neesmu kļūdījies, bet, jā, šajā reizē tas notika. Es palūdzu kungu izņemt brilles no pēdējās aploksnes, viņš izņem un uzliek uz acīm, bet tās ir nevis viņa dārgās brilles, bet mazas, dzeltenas saulesbrillītes. Visa publika, protams, nevar beigt smieties, bet es saprotu, ka esmu sadauzījis viņa īstās brilles, un man šajā brīdi galīgi nenāk smiekli. Tas, ka triki noiet greizi, man nav jaunums, bet parasti var tā iziet no tādām situācijām, ka skatītāji pat nenojauš, ka kaut kas ir noticis, bet ne šajā reizē. Man nav citas izvēles, kā vien izstāstīt, ka triks ir nogājis greizi, bet publika tikai smejas vēl skaļāk, neviens netic, ka es stāstu taisnību, visi gaida, ka tūlīt parādīsies īstās brilles. Bet, jā, neparādījās…

Vai uzskatāt, ka esat vienīgais, kurš varētu gūt panākumus, nodarbojoties ar to, ko darāt jūs? Kāpēc?

Nē, noteikti nē. Es tieši domāju, ka jebkurš, kas šo mēģinātu, varētu būt labāks par mani. Es neteiktu, ka esmu ļoti talantīgs, galīgi ne. Es vienkārši šai nodarbei esmu veltījis vairāk laika nekā jebkurš cits. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka tad, ja ir talants, tas ir ļoti vērtīgi, bet cilvēks, kas to paveic ar smagu darbu, vienmēr gūs lielākus panākumus.

Cik, jūsuprāt, nozīmīga ir jūsu darbošanās šajā nozarē?

Agrāk uzskatīju, ka mana nodarbošanās ir ļoti nenozīmīga. Es neesmu policists, skolotājs vai ārsts, es neglābju cilvēku dzīvības. Bet nesen sapratu, ka dažubrīd es varu būt pat ļoti nozīmīgs. Vasarā sanāca uzstāties vairākos pasākumos bēgļiem. Un tieši pēc šiem pasākumiem es sapratu, cik nozīmīga ir mana profesija. Daži no šiem bērniem nebija smaidījuši vairākus mēnešus, bet, redzot, ka kaut tikai uz stundiņu mēs visi kopā varējām aizmirsties un ļauties jautrībai un brīnumam, tas tiešām dod vērtību šim darbam.

Kā jūs ar savu darbu varat iedvesmot citus?

Es nezinu, vai es to varu. Es cenšos darīt to, kas man patīk, pēc labākās sirdsapziņas, un ceru, ka, redzot, kā man izdodas vai tieši neizdodas, es varbūt kādu varu kaut nedaudz iedvesmot. Katram jau iedvesma rodas kaut kur citur. Mani arī nevar iedvesmot, ja kāds kaut ko skaisti runā no skatuves, mani tas īsti neaizskar, bet, ja kāds izdara kaut ko tiešām cēlu un ievērības cienīgu, tas gan liek aizdomāties.

Kāpēc jūs ieteiktu citiem sekot savam aicinājumam?

Kāpēc gan nesekot, ja var sekot? Kāpēc darīt to, kas nepatīk, nevis to, kas patīk? Arī “parastā” darbā būs izaicinājumi un grūtības. Tad jau labāk, lai ir šīs grūtības, darot to, kas patīk.

Vai esat laimīgs? Kāpēc?

Jā, ļoti! Man ir mans sapņu darbs, man ir lieliska ģimene, ļoti labi draugi, daudz izpalīdzīgu paziņu, man ir labākie sekotāji. Dažubrīd ar sievu runājam, ka mums iet pārāk labi, lai tā būtu īstenība. Nezinu, cik ilgi tas tā vēl būs, bet šobrīd esmu ļoti laimīgs!