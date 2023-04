Zelta auskari – kā izvēlēties piemērotākos un saskaņot ar citām rotaslietām?

GIVEN

Sen skaidrs – teiciens par gaumi nestrīdas ir visneveiksmīgākais no visiem teicieniem pasaulē, jo gaume ir tas, par ko strīdas bieži un daudz. Rotaslietas nav izņēmums. Neviens neapšauba, ka zelta auskari 585 provē ir vērtība, taču, neskatoties uz to, šī rotaslieta ir viens no iecienītiem stila un modes pasaules strīdus avotiem. Kāpēc? Tie ir vērtīgi un tie ir pamanāmi, taču tie ir jāmāk valkāt ar stilu! Kādām krāsām piestāv zelta auskari, kādās situācijās iederas askētiski riņķīši, bet kad briljanta auskari – lasi tālāk un uzzini, kādus auskarus Tev vajag šajā pavasarī!