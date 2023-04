No hotdogu tirgotāja ar būvdarbu vadītāja diplomu līdz pasākumu un raidījumu vadīšanai. Saruna ar Aivi Ceriņu

Es ļoti baudu pilsētas dzīvi. Es nespēju iedomāties sevi nedzīvojam pilsētā. Man patīk pilsētas ritms. Un tad man patīk novilkt nogriezni, un ir otrs ritms, kas ir nevis pilsētas uzliktais ritms, bet mans ritms, ģimenes ritms. Un tas ir laukos, jo es tajā ritmā esmu uzaudzis. Tās ir pilnīgi citādākas [emocijas] un Tu tajās esi noteicējs. Tu tajā dzīvo, Tu to baudi. Pilsētā ir citādāk. Pilsētā Tu iekļaujies kaut kādā ritenī, kur Tu neietekmē to procesu, bet lauki [ir] tas, kas dod spēku. Man ar to vietu ir tieša emocionāla sasaiste. Tā lauku burvība… tā ir īpaša. Pilsētniekam to nevar tā izstāstīt. Man pirms bērniem viens pazīstamais teica: “Aivi, Tu atceries vienu lietu, kas Tev būs kādreiz – nav nekas skaistāks par bērniem!” Līdz galam es [tam] iekšēji nevarēju noticēt, jo es jau [tajā brīdī] nezināju, kā [tas ir]. Un, [būdams divu bērnu tēvs,] kad es viņu pirms neilga laika satiku, es viņam teicu: “Es tev ticu!”