“Panākumi un neveiksmes mani ir padarījušas pārliecinātāku.” Saruna ar Martu Puniņu.

Man enerģiju dod atgriezeniskā saite, ka es, strādājot un dodot to labāko no sevis, pretī saņemu to pašu pozitīvo. Tas, manuprāt, mūsu ikdienā pietrūkst. Tas pozitīvais, došana un saņemšana atpakaļ, pateikšanās, atzinība un labestīgums. Tāpēc tāds cenšos būt ne tikai darbā, bet arī ikdienā.

Ar kādiem stereotipiem, kas saistīti ar Jūsu nodarbošanos, mēdzat ikdienā sastapties visbiežāk?

Ir cilvēki, kas saka: “Tu esi deju treneris… Kas tas par amatu?” Bet es jūtos kā zivs ūdenī. Tagad to pamanu mazāk. Varbūt to izjutu tad, kad biju jaunāks un kad visi klasesbiedri un draugi gāja uz futbolu, bet es – uz dejošanu. Tad varēja just, ka ir tādi stereotipi, jo dejo meitenes, bet kārtīgi džeki iet uz boksu. Neteikšu, ka pie tā pieradu, drīzāk es lauzu šo stereotipu. Un atkal atgriežamies pie pārliecības. Es esmu pārliecināts par sevi un to, ko es daru.

Vispār es esmu diezgan liels stereotipu lauzējs. Cilvēki nāk pie manis uz saka: “Mēs nemākam dejot. Mums ir divas kreisās kājas.” Man tieši rodas motivācija pierādīt pretējo, ka tā gluži nav. Es cenšos parādīt, ka visi māk dejot un jebkurš var iemācīties dejot. Tas man palīdz pārvarēt un lauzt stereotipus.

Kurus stereotipus par vīriešu karjeras izvēli Jūs gribētu lauzt?