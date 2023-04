Analītiķi: pērn ievērojami kāpis maksātnespējīgo uzņēmumu skaits Latvijā un Lietuvā

No kopējā cenu kāpuma visvairāk cietušas energoietilpīgās nozares, un tādējādi pieaugušas arī to darbības izmaksas, skaidro "Coface" analītiķi. Piemēram, Polijā ķīmisko vielu, metāla, papīra-koksnes un lauksaimniecības pārtikas nozares ir ziņojušas par ilgākiem maksājumu kavējumiem nekā vidēji, un lielākajā daļā no šīm nozarēm kavējumi ir ilgāki, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Šīs nozares ir plaši pārstāvētas arī CAE reģionālajā maksātnespējas statistikā: metāla, papīra, koksnes un lauksaimniecības pārtikas produktu maksātnespējas rādītāji ir augsti un strauji pieaug.