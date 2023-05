Tūroperators "Novatours" izziņo jaunus ceļojumu galamērķus

Baltijas tūrisma tirgus līderis un vadošais tūroperators Latvijā “Novatours” iepazīstina ar pilnu 2023.-2024. gada ziemas sezonas ceļojumu programmu un jauniem galamērķiem no Latvijas. Jau no 9. maija ceļotājiem pieejams 21 galamērķis 19 valstīs, to skaitā īpašie jaunumi – Jordānija, Vjetnama un Austrijas slēpošanas reģions Zalcburga.