Kā pārsteigt māmiņu? Katra māmiņa ir pelnījusi brīnumu!

Viesizrāde baudāma Arēnā Rīga no 15. līdz 18. jūnijam! Biļetes tiek izplatītas caur Biļešu Serviss kasēm. Rezervācijas grupām pieejamas: rezervacijas@bilesuserviss.lv .

“Pirms izrādes arēna murrāja jūsmīgā nepacietībā. Un milzīgā, uzpūstā ola skatuves vidū nepacietību tikai pastiprināja. Izrādes nosaukums ‘’OVO’’ tulkojumā no portugāļu valodas nozīme ‘’ola’’, un tās tur zibēja katrā stūrī. Mārīte, kura šovā ir liela koķete, ar intonācijas maiņu un nesaprotamo valodu atgādināja teletūbiju. Smalko kukaiņu valodu visiem saprotamu padarīja izteiksmīgās intonāciju maiņas, ķermeņa valodas spēle un caur to paustie joki. Brīžam šķita, ka uz skatuves nudien iemituši īsti kukaiņu pulki, par ko var pateikties lieliskajiem, smalki izstrādātajiem kostīmiem un pašu izpildītāju neticami talantīgajai un gluži vai pārcilvēciskajai ķermeņa plastikai. Tas patiešām bija cirks visburtiskākajā nozīmē, un priecē, ka izrādes veidotāji nav atsvešinājušies no šīs cirka esences.”