Ieteikumi vienmērīgam ādas tonim un hiperpigmentācijas mazināšanai

BENU Aptiekas farmaceite Liene Graudiņa stāsta, ka ādas aizsardzība no saules staru negatīvās ietekmes ir vissvarīgākais ādas kopšanas rutīnas posms, kas jāveic katru dienu. Turklāt tas ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā pasargāt ādu no kaitīgā UV starojuma un novecošanas. Ādas aizsarglīdzekļiem ar SPF jābūt daļai no mūsu ikdienas ādas kopšanas rituāla, tāpat kā attīrīšanai, mitrināšanai un tonizēšanai. BENU Aptiekas SOLERO produkcijas klāstā atradīsiet dažāda veida līdzekļus, kas pasargā ādu gan no UVA, gan UVB stariem, un ģimene ar bērniem un tie, kam ir jutīga āda vai, piemēram, atopiskais dermatīts, var izvēlēties līdzekļus no SOLERO Ultra Sensitive līnijas jutīgai ādai. Papildus ādas mitrināšanai lieliski noderēs SOLERO līdzekļi no mitrinošās līnijas ar vai bez kokosriekstu aromāta.