"Eirāzijas karuselis" jeb kā no ES un ASV sankcijām pakļautās preces tomēr nonāk Krievijā

Jau ne reizi vien izskanējis, ka ASV un Eiropas Savienība (ES) strādā pie risinājumiem, lai izskaustu vai vismaz mazinātu iespējas apiet sankcijas , tostarp vēršoties arī pret trešajām pusēm, kas nodarbojas ar paralēlo importu. Taču vismaz līdz šim "sankciju rūpalu" aizvērt nav izdevies, un līdz ar to paralēlais imports ļāvis Krievijai saņemt daudzas aizliegtas divējāda lietojuma preces un modernus tehnoloģiskos produktus.

Izdevums "The Wall Street Journal" (WSJ), balstoties uz ANO tirdzniecības datiem, vēsta, ka kopējais preču eksports no ES un ASV uz Armēniju, Gruziju, Kazahstānu, Kirgizstānu un Uzbekistānu 2022. gadā palielinājās par 66% - līdz 24,3 miljardiem ASV dolāru. Savukārt eksports no šīm piecām valstīm uz Krieviju pieauga par 4,8 miljardiem ASV dolāru jeb gandrīz 50%, sasniedzot 15 miljardus ASV dolāru.