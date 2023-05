“Cilvēka galvenais uzdevums ir nonākt sapratnē un saskaņā ar sevi.” Saruna ar Valteru Mucenieku.

Esmu rīdzinieks. Dzimis un audzis šajā pilsētā. Līdz ar to man ir grūti salīdzināt sevi ar cilvēkiem no citām vietām, taču esmu novērojis, ka reizēm no reģioniem nāk ļoti uzņēmīgi un talantīgi cilvēki. Par Rīgu un tās nozīmi savā karjerā… reizēm ir sajūta, ka šī ir pat pārāk maza pilsēta, taču no otras puses daudzas lietas ir tik pieejamas un cilvēki ir tik viegli sasniedzami tieši šī mazā lieluma dēļ. Un tas ļoti palīdz darbā, dažādu projektu realizēšanā. Manuprāt, Rīga ir laba vide, kurā būt, vieta, kur piedzīvot kultūru. Priecājos par to, ka tagad atkal var redzēt un just, ka cilvēkiem pietrūkst, viņi atkal vēlas un var piedzīvot kultūru. Tas ir ļoti skaisti!