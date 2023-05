Latvijā šogad ievērojami pieaugusi elektroenerģijas ražošana

Ņemot vērā Latvijas eksportētās elektroenerģijas apjoma pieaugumu, aprīlī par 27,8% salīdzinājumā ar martu samazinājies elektroenerģijas imports uz Baltiju no Eiropas Savienības (ES) valstīm. Imports samazinājies gan no Polijas - par 66,8%, gan arī no Somijas - par 32,6% un no Zviedrijas - par 16,3%.