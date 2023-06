Eiropas Savienības tiesa noraida Baltkrievijas uzņēmēja Šakutina prasību atcelt sankcijas

Noraidot Šakutina prasību, ES Vispārējā tiesa norādīja, ka ES Padomes iesniegtie fakti ir pietiekami konkrēti, precīzi un saskanīgi, lai pierādītu, ka Šakutins ir guvis labumu no Lukašenko režīma un to atbalstījis.

Attiecībā uz ierobežojošiem pasākumiem ES Padome jo īpaši paredzēja aizliegumu nodot preces un pakalpojumus un eksportēt uz Baltkrieviju, kā arī ierobežojumus, lai liegtu konkrētu personu, kuras ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju, ieceļošanu ES dalībvalstu teritorijā vai tranzītu caur tām, vai kuru darbība citādi nopietni grauj demokrātiju vai tiesiskumu Baltkrievijā, kā arī personas, kuras gūst labumu no Lukašenko režīma vai atbalsta to. Turklāt ES iesaldēja to līdzekļus un saimnieciskos resursus. Tāpat tā ir noteikusi līdzīgas sankcijas ar sankciju sarakstā ietverto personu saistītām personām, vienībām vai struktūrām. Šajā saistībā ES pievienoja Šakutina vārdu to personu sarakstam, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.