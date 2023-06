Tualetes papīra zīmola „Zewa” īpašnieks pārdod savu Krievijas biznesu

„Essity” aiziešanu no Krievijas tirgus uzsāka pagājušā gada aprīlī. 2022. gadā uzņēmums norakstīja Krievijas aktīvus par aptuveni 1,7 miljardiem Zviedrijas kronu (6,8 miljardiem rubļu). Uzņēmuma neto apgrozījums pagājušajā gadā veidoja 2% no grupas kopējā apjoma. Ražotājs negaida, ka aiziešana no Krievijas spēcīgi ietekmēs tā peļņu.

Pēc kara sākuma Ukrainā valdība ierobežoja ārzemnieku iespējas pārdot uzņēmumus Krievijā. Varas iestādes uzlika par pienākumu ārvalstu uzņēmumiem no „nedraudzīgām” valstīm veikt iemaksas budžetā, pārdodot Krievijas aktīvus. To lielums ir vismaz 10% no puses darījuma vērtības. Tajā pašā laikā, ja uzņēmums pārdod uzņēmumu ar atlaidi, kas pārsniedz 90%, maksa pieaug līdz 10% no pārdoto aktīvu pilnas cenas.