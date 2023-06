Video ⟩ Lietuvā skandālā ierauts uzņēmums apgādā arī Latvijas gāzes pārvades sistēmu

Informācija par aizdomīgajām detaļām kļuva zināma no galvenā būvnieka "Alvora" un tā apakšuzņēmēja ŠDS strīda. Abas firmas tiesā mēģina viena no otras piedzīt naudu. Iespējams, tādēļ sākotnēji Lietuvas gāzes pārvades operators apvainojumiem par viltotajām detaļām neticēja - uzskatīja, ka nomelnošana ir daļa no cīņas taktikas. ŠDS vadītājs Leons Čepuļs kopš 2021. gada oktobra iestādēm raksta oficiālas vēstules par iespējamo dokumentu viltošanu, jo uzskata, ka nevar garantēt uzbūvētā kvalitāti.