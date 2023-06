Kristiešu baznīcas drupās Stambulā arheologi atraduši “trakā” pagānu dieva Pāna statueti

Baznīca pastāvēja sestajā gadsimtā un bija viena no lielākajām baznīcām Konstantinopolē, kā Stambula tika dēvēta, pirms 1453. gadā to iekaroja osmaņi. Baznīcas drupas atklāja strādnieki 1960. gadā, būvējot ceļu. Pēc izrakumu veikšanas arheologi, lai aizbērtu bedres un izlīdzinātu zemi, izmantoja gruvešus. Pāna statuete, iespējams, bija daļa no šiem gruvešiem, izdevumam “Live Science” stāstīja Stambulas varas pārstāvis Mahirs Polats.