Latvijas Banka samazina inflācijas, bet paaugstina IKP pieauguma prognozi

Samazināta inflācijas prognoze

Savukārt gada vidējās inflācijas prognoze 2024. gadam ir samazināta no martā prognozētajiem 2,7% līdz 2,4%, bet gada vidējās inflācijas prognoze 2025. gadam palielināta no 2,6% līdz 3%.

Vienlaikus Latvijas Banka pārskatījusi arī pamatinflācijas, kas neietver pārtikas un enerģijas cenas, prognozes. Tostarp 2023. gadam pamatinflācijas prognoze paaugstināta no 7,7% līdz 8,2%, 2024. gadam pamatinflācijas prognoze samazināta no 5,8% līdz 5,7%, bet 2025.gadam - samazināta no 4,8% līdz 4,4%.