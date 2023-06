Vēderam, traumām un papardes ziedam! Kam jābūt jāņabērna aptieciņā?

Odi un citi insekti ir lielākais līgotāju bieds, kas pamatīgi var sabojāt svētku noskaņojumu. Tāpēc labāk jau laikus sarūpēt pretodu līdzekļus. "Ja iekodis insekts, koduma vietai klāt jāpieliek kaut kas vēss, tūsku mazinošs. Ja kukaiņa koduma vieta niez un sāp, var uzsmidzināt kādu dezinficējošu šķidrumu, kuri iegādājami aptiekā. Tie ne tikai dezinficē, bet arī noņems niezi. Ja koduma vieta aizvien niez, var lietot gelu pret niezi, stipras niezes gadījumā, konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu, var lietot kādu no antihistamīna līdzekļiem piemērotā devā," stāsta farmaceite. "Ja piesūkusies ērce - ir jāzina, kā to noņemt. Lai pareizi noņemtu ērci, to ar pinceti vai speciālu rīku satver pēc iespējas tuvāk ādai un ar rotējošām kustībām, gluži kā skrūvējot skrūvi, izvelk ārā. Ja neesat pārliecināti, vai to varēsiet izdarīt, vērsieties tuvākajā medicīnas iestādē un lūdziet palīdzību."