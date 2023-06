Vjetnamā par aizdevumu izsniegšanu uz milzīgiem procentiem aizturēts Latvijas pilsonis; kompānija komentē notikušo

"Mūsu ieskatā notiekošais varētu būt daļā no Vjetnamas atbalsta Krievijai. No kara pirmās dienas esam aktīvi pauduši savu atbalstu Ukrainai. Bijām viens no lielākajiem atbalstītājiem kustībā “Uzņēmēji mieram” un “Tavi draugi” atbalsta akcijā, kopā ar citiem Latvijas uzņēmumiem ziedojot vairāk kā pusotru miljonu eiro Ukrainas atbalstam," ziņo kompānijas pārstāvji.