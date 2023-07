Nozīmīga Eiropas banka atlikusi aiziešanu no Krievijas tirgus

"Raiffeisen Bank" ir piesaistījusi arī ASV un Eiropas Savienības finanšu regulatoru uzmanību. Tādēļ banka līdz septembrim plānoja izslēgt no savas grupas Krievijas meitasuzņēmumu, tomēr Austrijas amatpersonas paziņojušas, ka šie plāni atlikti, un par to ziņots arī Eiropas Centrālajai bankai. Tiek norādīts, ka aiziešana no Krievijas līdz septembrim "ir mazticams scenārijs".

"Raiffeisen" vēlas sagaidīt apstiprinājumu no Eiropas Centrālās bankas, kas ļautu sākt atteikšanās procesu no Krievijas biznesa. Tas var ievilkties uz vairākiem mēnešiem. Turklāt Austrijas bankai būs nepieciešams iegūt visas nepieciešamās atļaujas arī no Krievijas Centrālās bankas, Finanšu ministrijas, un meitasuzņēmuma pārdošanas gadījumā - pat no diktatora Putina.