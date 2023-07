VIDEO ⟩ Vidusskolas centralizētajos eksāmenos zemākais sniegums uzrādīts matemātikā

Matemātikas eksāmenu optimālajā līmenī kārtoja 12 609 skolēni, no kuriem eksāmenu nenokārtoja 8,71%, bet katrs piektais jeb 19,01% eksāmenā pārsniedza 20% barjeru, novērtējumā iegūstot 20-29%.

Voroņenko vērsa uzmanību, ka optimālā līmeņa eksāmena rezultāts ir par 3-4% zemāks nekā pērn, kas skaidrojams ar to, ka liela daļa skolēnu ar augstu kompetences līmeni šajā priekšmetā kārtoja augstākā līmeņa eksāmenu.

To šogad kārtoja 2591 skolēns, kuru vidējais sniegums vērtējams ar 60%.

Viņa norādīja, ka būtu jādomā par to, kā turpmāk kāpināt to skolēnu skaitu, kas izvēlas kārtot matemātikas eksāmenu augstākā līmenī, jo, iespējams, atsevišķus skolēnus no eksāmena kārtošanas atturējušas bažas par sniegumu.