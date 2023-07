Dzīve vairs nebūs tik salda: lielā karstuma dēļ jārēķinās ar cenu kāpumu saldumiem

Pēdējās nedēļās Eiropas tirgū cukura cena svārstījās no 700 līdz 750 eiro par tonnu. Pašlaik pircēji un cukura ražotāji veic pārrunas par ražu, kas tiks ievākta oktobrī. Pēc “Bloomberg” datiem, rudenī cukura cena būs jau vairāk nekā 1000 eiro par vienu tonnu.

Lielie uzņēmumi un galvenokārt patērētāji līdz šim bijuši pasargāti no liela cenu kāpuma, ņemot vērā ilgtermiņa līgumus. Tomēr kopš pagājušā gada oktobra cenas ir augušas par 58%. Tas nozīmē, ka cenas kāpušas par 58%. Līdz ar to, arī nākamie ilgtermiņa līgumi tiks slēgti par krietni augstākām cenām. Visvairāk to izjutīs mazās un vidējās konditorejas un saldumu ražotnes.