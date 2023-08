LVM piedāvā iegādāties 540 000 berkubikmetru enerģētiskās šķeldas

Piedāvātais apjoms ir līdzvērtīgs 459 000 megavatstundu siltumenerģijai. Piegādes plānotas no šī gada oktobra līdz 2024.gada aprīlim pircēja izvēlētā laika grafikā, informē LVM.

Uzņēmumā skaidro, ka enerģētisko šķeldu LVM ražo no koku biomasas - gan no ciršanas atliekām, piemēram, zariem, galotnēm, atgriezumiem, sīkkokiem un skujām, gan no apauguma un sīkkoksnes, kas paliek mežā pēc ceļmalu un grāvju apauguma novākšanas un jaunaudžu kopšanas.