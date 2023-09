“Tur bija figūras bez sejas.” Klīnisko nāvi piedzīvojušie atklāj “aizsaulē” pieredzēto

Pētījumā tika iesaistīti 567 cilvēki, kuri no 2018. maija līdz 2020. gada martam ASV un Lielbritānijā piedzīvoja sirds apstāšanos. Mazāk nekā 10% no šiem cilvēkiem vēlāk pilnībā atveseļojās. 4 no 10 pacientiem, kuri izdzīvoja, ir atmiņas par nāves brīdi.