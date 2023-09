Kādas "must-have" lietas ir Ievas Kohas-Zeltiņas rokassomiņā?

‘’Sekot līdzi modes un tehnoloģiju tendencēm iesaku, taču man ir ļoti svarīgi nepazaudēt savu individualitāti un personību šajās noteiktajās vadlīnijās, kas nepārtraukti mainās. Es izvērtēju aktualitātes un izvēlos to, kas man atbilstošs, patīkams un manu ikdienu atvieglojošs. Piemēram, ja agrāk līdzi ņēmu lielu plecu somu un to nēsāju visu dienu ar nogurumu, tad tagad izvēlos tikai pašu nepieciešamāko, to ielieku mazāka izmēra somiņā un paņemu līdzi kādu auduma maisiņu, ja dienas gaitās nepieciešams iepirkties. Tāpat ir arī ar ierīcēm – izvēlos tās, kuras atvieglo manas nodarbes – ērtākas, vieglākas, funkcijām bagātākas. Piemēram, Samsung Galaxy Flip5 kamera lieliski aizstāj fotoaparātu, datoru un pat TV, “ nebaidīties no jaunā, bet saglabāt savu personību aicina Ieva Koha-Zeltiņa.