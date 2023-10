Notiks forums par Baltijas nekustamo īpašumu un investīciju tirgu

Savukārt "Colliers" Investīciju departamenta asociētā direktora Rolanda Bogdanova vadībā norisināsies paneļdiskusija par to, kā pārvarēt izaicinājumus un saskatīt jaunas iespējas nākotnē. Paneļdiskusijā piedalīsies nekustamā īpašuma jomas pārstāvji - Aivars Abromavičs, Viljars Arakass, Ķēstutis Sasnausks un Andris Kovaļčuks.

Foruma noslēdzošajā sadaļā kopā ar ekspertiem tiks apspriestas idejas, kā nodrošināt nozares nākotnes attīstību. Nekustamo īpašumu inovāciju eksperte un profesore Renata Hartle no Polijas stāstīs par faktoriem, kas nosaka, vai īpašums ir "gudrā māja", dalīsies ar informāciju, kā mākslīgais intelekts izmainīs nekustamo īpašumu tirgu un kā nodrošināt īpašuma nākotni.

Par to, kā izmainīsies patērētājs tuvāko desmit gadu laikā un kā paradumu izmaiņas ietekmēs dzīves, darba un tirdzniecības vidi, runās "Humanising Brands Ltd" dibinātāja, patērētāju psiholoģe un zīmolu stratēģe Keita Naitingeila. Savukārt "Hickey & Associates Location & Incentives Strategy" EMEA direktors Jans Kamoji-Čapinskis dalīsies ar informāciju, kā pasaules notikumi ietekmē ikvienu no mums, kā piesaistīt investīcijas un kā Baltijas valstis darīt pievilcīgas ārvalstu investoriem.