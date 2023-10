Iluzionists Edžus: Maģiskajā triku pasaulē visu esmu sasniedzis pašmācības ceļā un ar lielu neatlaidību

Kad es izdomāju pārspēt Ginesa rekordu, gāju cauri esošajam rekordu sarakstam, lai redzētu, kuri no tiem ir saistīti ar trikiem. Atradu šo triku. Zināju, ka man ir salīdzinoši veiklas rokas, tāpēc domāju, ka varēšu to pārspēt. Pandēmijas laikā es uztrenēju nepieciešamās prasmes. Biju apņēmības pilns – katru dienu ņēmu rokās bija kārtis un maisīju tās uz riņķi. Sieva nereti jau dusmojās, ka biežāk manās rokās bija kārtis nevis viņas roka. Tāpēc arī viņa bija ļoti priecīga par šo manu panākumu. Pirms pāris saņēmu ziņu, ka mans rekords ir pārspēts. Mans rekords noturējās aptuveni pusotru gadu, taču iluzionists no Polijas to ir pārspējis. Manam lietuviešu draugam ir pieder Ginesa rekords un pasaulē ļoti dažādi iluzionisti ir Ginesa rekorda ieguvēji. Latvijā, cik man zināms, nevienam šāda titula nav. Es laikam esmu pirmais no iluzionistiem, kas to ir ieguvis.