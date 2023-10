Mežu atjaunošanā papildu izaicinājumi

Šogad jaunās mežu audzes ir cietušas gan no sausuma, gan no pavasara salnām. Lielākie bojājumi novēroti Kurzemē, Vidzemē un Latgalē. Savukārt Latvijas centrālajā daļā audzes no salnām un sausuma ir cietušas mazāk, bet šeit lielāku ļaunumu vasarā ir nodarījusi lielgraudu krusa. Par to, kā norit mežu stādīšana šogad, stāsta AS "Latvijas valsts meži" (LVM) Meža atjaunošanas un kopšanas vadītājs Jānis Kažemaks.