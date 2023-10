ŅEM VĒRĀ ⟩ Uz Ķekavas apvedceļa būs jāievēro ātrgaitas ceļa noteikumi

LVC skaidro, ka maksimālais braukšanas ātrums apvedceļa ātrgaitas posmā vasaras ceļu uzturēšanas periodā būs līdz 120 kilometriem stundā, bet ziemas uzturēšanas periodā no 2023.gada 16.oktobra (vai iestājoties ziemai raksturīgiem laikapstākļiem) līdz 15.aprīlim tas būs 90 kilometri stundā.

Vienlaikus LVC uzsver, ka apvedceļa trasē transportam ir aizliegts apstāties un stāvēt, uz to norāda horizontālais marķējums - nepārtrauktā baltā līnija.

Jaunais Ķekavas apvedceļš būs daļa no Bauskas šosejas (A7). Pateicoties tā izbūvei, autobraucējiem, kas dodas no Lietuvas uz Rīgu caur Bausku vai otrādi, tagad būs iespēja izvairīties no sastrēgumiem Pierīgā, kas ietaupīs laiku ceļā.