Noskaties ⟩ Unikāls gadījums Baltijas mērogā: Jūrmalā uz ūdens tapis saules paneļu parks

Kā skaidro uzņēmumā, paneļu atrašanās uz ūdens ir optimāls risinājums, jo ūdens dabiskais dzesēšanas efekts palīdz stacijai uzturēt stabilu nepieciešamo temperatūru. Vēl augstāku stacijas veiktspēju nodrošina divpusējie paneļi, kas nodrošina ne tikai tiešo saules enerģijas uztveršanu, bet arī absorbē gaismas atspīdumu no ūdens virsmas. Tāpat būtiski, ka saules enerģijas stacija aizsargās ūdens baseinus no pastiprinātas aizaugšanas.

Jau ir uzstādīta gan peldošo pontonu sistēma, gan veikta to enkurošana, kā arī uz pontoniem uzmontēti visi plānotie saules paneļi . Atlikušie darbi objektā saistīti ar transformatoru uzstādīšanu un stacijas testēšanu, lai nodrošinātu tās pilnvērtīgu darbību.

Projekta kopējās izmaksas ir 2,2 miljoni eiro, no kuriem 1,7 miljoni eiro jeb 85% no attiecināmajām izmaksām ir plānots līdzfinansēt no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Projekta īstenošanu uzrauga Centrālā finanšu un līguma aģentūra. Plānots, ka stacija pilnvērtīgu darbību sāks jau šī gada beigās.