Bez vecāku gādības palikušo jauniešu dzīvesstāsti ir sirdi plosoši – sociālās darbinieces stāsts par bērnu ceļu uz labāku dzīvi

Solvita Piebalga min piemēru: “Ir bijušas situācijas, kad tā jau neaizsargātākās grupas jaunietis, saņemot apgādnieka zaudējuma pensiju, normatīvo aktu sarežģītības vai nezināšanas dēļ ir kļuvis par parādnieku valstij, jo mācību gada laikā uz sešiem mēnešiem ir paņēmis akadēmisko atvaļinājumu, lai risinātu savas veselības problēmas. Pozitīvā ziņa ir tā, ka veiksmīgi sadarbojamies ar Labklājības ministriju. Vēršam ministrijas uzmanību uz katru normatīvo aktu nepilnību, kas var negatīvi ietekmēt jaunieša patstāvīgās dzīves kvalitāti. Labklājības ministrija ņem to vērā, ir atbalstoša un iesaistās situācijas risināšanā.”

“Kāds cits gadījums: saņēmām dokumentus par nepilngadīga bērnunama jaunieša veselības stāvokli, kas liecināja, ka viņam nav izredžu uz patstāvīgu dzīvi un izglītības iegūšanu – vienīgais ceļš esot pansionāts. Neskatoties uz saņemto viedokli, pieņēmām lēmumu par grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma piešķiršanu. Tur strādājošie cilvēki ar savu mīlestību, rūpēm, arī ar ļaušanu izsāpēt to, ko viņš savā neilgajā dzīvē ir saņēmis no pieaugušajiem, viņu mudina iet un darīt; nesaka – tev nav izredžu dzīvot savu patstāvīgu dzīvi,” stāsta Solvita Piebalga. Jaunietis šobrīd turpinot iegūt izglītību vidusskolā, kurā pirms tam bija sācis mācības. Lielu atbalstu jaunietis saņemot arī no izglītības iestādes un klasesbiedriem. “Tā ir attieksme, kādai visiem būtu jābūt pret tik daudz cietušajiem bērniem bāreņiem – bez vecāku gādības palikušiem bērniem.”