"Swedbank" brīdina klientus par jaunu krāpšanas veidu

Pēdējā laikā parādījies jauns krāpšanas veids, kur finanšu krāpnieki, zvanot Latvijas iedzīvotājiem, aicina tos atsaukties “drošības operācijām”, lai palīdzētu notvert krāpniekus. To laikā Swedbank klienti saņem aicinājumu izņemt skaidru naudu un nodot to it kā “drošības dienestu darbiniekiem”, kas to “noglabās drošā vietā” vai izmantos ļaundaru notveršanai.