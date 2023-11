Vai Latvija pastarpināti importē Krievijas gāzi?

Vai Latvija izmanto Krievijas gāzi?

Latvijā dabasgāzi izmanto gan elektrības ražošanai, gan apkures nodrošināšanai. No šā gada 1. janvāra dabasgāzes piegāde no Krievijas Federācijas ir aizliegta. To nosaka Enerģētikas likuma 106. pants.

Lai noskaidrotu, no kurienes Latvija saņem dabasgāzi, Re:Check rakstiski vērsās pie dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatora Conexus. Uzņēmuma pārstāve Dace Baltābola skaidroja, ka “dabasgāzes padeve uz Latviju notiek, tikai izmantojot dabasgāzes pārvades sistēmu.” Šajā dabasgāzes iesūknēšanas sezonā, kas noslēdzās oktobra vidū, 70% sašķidrinātās dabasgāzes Latvijai piegādāja no Klaipēdas termināļa Lietuvā un 30% – no Inkoo termināļa Somijā. Abi uzņēmi Re:Check noliedza, ka importē Krievijā iegūtu gāzi.

Klaipēdas terminālis pieder akciju sabiedrībai Klaipėdos nafta, kuras lielākais akcionārs ir Lietuvas Enerģētikas ministrija. Uzņēmuma Komunikācijas nodaļas vadītāja Orinta Barkauskaite sarakstē ar Re:Check norādīja, ka Lietuva ir pilnībā atteikusies no Krievijas gāzes. Terminālī nepieņemot Krievijas gāzi arī no starpniekiem jeb citām valstīm.

Klaipėdos nafta pieprasot informāciju par dabasgāzes izcelsmi. Uzņēmums sekojot ienākošajai kravai jau no pirmā ķēdes posma un pārbaudot gan dokumentāciju, gan piegādes norisi. Šajā sezonā – no janvāra līdz septembrim – 93% gāzes terminālī nonāca no ASV un Norvēģijas, bet pārējie 7% – no Alžīrijas un Nigērijas. Klaipėdos nafta ir tiesības nepieņemt kravu, ja ir pamatotas aizdomas, ka gāze sākotnēji nākusi no Krievijas.