LIKTA ikgadējā konferencē diskutēs par mākslīgo intelektu un ilgtspēju

Mākslīgais intelekts šobrīd ir kļuvis par vienu no apspriestākajiem tematiem publiskajā telpā. Tas ir sastopams teju visās jaunākajās tehnoloģijās, taču rodas jautājums – kāds ir tā potenciāls? Konferencē "LIKTA(I)2023" aizraujošās intervijās un prezentācijās tiks diskutēts par mākslīgā intelekta sniegtajām iespējām līdz šim, tostarp skatot to, kā šis rīks var viest pārmaiņas uzņēmējdarbībā, un līdz ar to – arī ekonomikas transformācijas un ilgtspējas risinājumos. Tāpat konferencē tiks aplūkota arī medaļas otra puse, proti, kādi ir mākslīga intelekta ierobežojumi un kur tā izmantošana praktiski nebūtu iespējama.

"Ikvienam no mums ir svarīgi izzināt mākslīgā intelekta iespējas, jo tieši tas ir lielākais palīgs rutīnas darbu veikšanā, atbrīvojot laiku un resursus virzieniem, kur nepieciešama tieša cilvēka iesaiste. Tomēr, kā rāda jaunākais Eiropas Savienības Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI), Latvijā to uzņēmumu īpatsvars, kuri izmanto mākslīgā intelekta iespējas, ir viens no zemākajiem Eiropā. Jaunāko tehnoloģiju jēgpilna izmantošana dod iespēju uzņēmumiem kļūt konkurētspējīgākiem globālajā tirgū. Šis ir arī viens no iemesliem, kādēļ pasniedzam gadskārtējo balvu – "Platīna peli" –, jo tā ir iespēja visiem uzzināt par jauniem un inovatīviem risinājumiem, kas ir pieejami un radīti Latvijas tirgū," teic LIKTA prezidente, prof. Signe Bāliņa.