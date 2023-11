VID piemērojis nodrošinājumu tirdzniecības uzņēmumam "Elkor centrs"

No Komerclikuma izriet, ka uzņēmums savas daļas var iegūt mantošanas ceļā, dalībnieka nāves gadījumā, dalībniekam rakstveidā atsakoties no savas daļas, dalībniekam zaudējot tiesības uz neapmaksātu daļu, dalībnieka izbeigšanās gadījumā, ja dalībnieks tiek izslēgts no uzņēmuma, samazinot pamatkapitālu, izņemot daļas no apgrozības un tās dzēšot, iegūstot citu uzņēmumu vai tā daļu, bezatlīdzības darījuma rezultātā, piedzenot prasījumus no trešajām personām, reorganizācijas rezultātā, izmaksājot atlīdzību noteiktajos gadījumos, kā arī tad, ja daļas, kuras piekrīt valstij kā bezmantinieku manta un likumā noteiktajā kārtībā nav pārdotas, un lai piešķirtu tās darbiniekiem un valdes un padomes locekļiem.