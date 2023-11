“Pasažieru vilciens” mainīs nosaukumu

Nosaukums “Vivi” ir veidots no saukļa “Vienā vilcienā” vārdu pirmajiem diviem burtiem, sauklim simbolizējot pārvietošanos no punkta A uz punktu B ātrā, paredzamā un uzticamā veidā. Savukārt no valodnieciskā aspekta, no latīņu valodas “vīvus” atvasinātais “vivi” nozīmē dzīvs, skaidrots “Pasažieru vilciena” mājaslapā.