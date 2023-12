Rīgas osta atjauno tehnisko floti un paaugstina militārās mobilitātes kapacitāti

Projektu īstenos Igaunijas kuģu būves uzņēmums Baltic Workboats AS, kas tiesības īstenot pasūtījumu ieguva atklāta konkursa rezultātā. Jaunais kuģis tiks būvēts vienā no vadošajiem Eiropas kuģu būves uzņēmumiem Damen Shipyards Hardinxveld, Nīderlandē, un pielāgots “LVR Flote” specifiskajām prasībām Baltic Workboats AS kuģubūvētavā Sāremā, Igaunijā.