Baltijas valstis nekad nav bijušas tik lielā jaudu deficītā, saka Pasaules enerģijas padomes pārstāve

"Kā valstij mums iztrūkst skata no augšas, mēs labi tiekam galā ar izpildlietām, bet mums iztrūkst stratēģiska virziena. Tādēļ lielie procesi mums buksē," atzina Bogdanova.

Viņa gan pauda, ka problēmas nav vērojamas tikai Latvijā, jo enerģētikā šodien pieņemts lēmums praksē realizējas tikai pēc, apmēram, 10 gadiem. Arī atdeve no ieguldījumiem nāk krietni vēlāk.

"Tādēļ Latvijā un visā Eiropā ir problēmas ar ilgtermiņa stratēģiju, jo vienmēr kaut kādas īstermiņa prioritātes to izšūpo. Protams, ir jāreaģē uz īstermiņa izaicinājumiem, bet jāspēj arī noturēt mugurkauls. Mums pieklibo izlēmība, skaidrība un spēja organizēties. Pašlaik tomēr katrs vairāk lūkojas uz savu pagalmu un trūkst viena diriģenta, kurš visiem tirgus dalībniekiem liktu airēt vienā virzienā," norādīja Bogdanova.

Runātāju vidū būs PEP prezidents Maiks Hovards, Eiropas Parlamenta viceprezidents Roberts Zīle (NA), EURELECTRIC ģenerālsekretārs Kristians Rubijs, NATO Enerģētikas drošības Izcilības centra vadītājs Dariuss Užurkaitis, bijušais Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Andris Piebalgs, Baltijas jūras reģiona valstu enerģētikas ministriju vadības pārstāvji un enerģētikas uzņēmumu vadītāji no AS "Latvenergo", "Esti Energia", AS "Augstsprieguma tīkls", "E.ON", "Orlen", "Gas Grid Finland".