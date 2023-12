Uz autoceļa Limbaži-Aloja notikusi avārija; slēgta satiksme

Tikmēr četriem šoferiem vakar ceļš beidzās ar sodu par braukšanu dzērumā. Trīs no viņiem bijuši tik stiprā reibumā, ka tika pie kriminālprocesa. Vienam no viņiem vajadzēs atvadīties no sava transportlīdzekļa, savukārt no diviem tiks piedzīta spēkrata vērtība.