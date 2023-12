Obligātās biokomponentes prasība varētu palielināt degvielas cenu par trīs līdz sešiem centiem litrā, lēš "Virši-A" vadītājs

AS "Virši-A" valdes priekšsēdētājs Jānis Vība.

Patlaban ir paredzēts, ka no 2024.gada aprīļa prasība par obligāto biokomponenti atgriezīsies, kas, pēc energoresursu tirgotāja AS "Virši-A" aprēķiniem, varētu palielināt degvielas cenu par trīs līdz sešiem centiem litrā, intervijā aģentūrai LETA sacīja AS "Virši-A" valdes priekšsēdētājs Jānis Vība.