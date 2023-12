Rīgā lielākajiem tirdzniecības centriem svētkos būs izmaiņas darba laikā

"Akropole Alfa" esošais "Rimi" 24.decembrī strādās no plkst.8 līdz 22, 25.decembrī - no plkst.9 līdz 23, 31.decembrī - no plkst.8 līdz 21, bet 1.janvārī - no plkst.11 līdz 22. Savukārt "Akropole Rīga" esošais "Maxima" veikals 24.decembrī un 31.decembrī būs atvērts no plkst.8 līdz 21, 25.decembrī - no plkst.10 līdz 23, bet 1.janvārī - no plkst.11 līdz 23.

Tikmēr tirdzniecības centri "Spice" un "Spice Home" 24.decembrī strādās no plkst.10 līdz 18, 25.decembrī - no plkst.12 līdz 21, 26.decembrī - no plkst.10 līdz 21, 31.decembrī - no plkst.10 līdz 18, savukārt 1.janvārī tirdzniecības centri būs slēgti.

Vienlaikus "Rimi Hyper", kas atrodas "Spicē", 24.decembrī strādās no plkst.8 līdz 20, 25.decembrī tas būs atvērts no plkst.9 līdz 23, 26.decembrī - no plkst.8 līdz 23, 31.decembrī - no plkst.8 līdz 21, bet 1.janvārī veikala darba laiks būs no plkst.11.līdz 22.

Tirdzniecības centrs "Rīga Plaza" 24.decembrī apmeklētājiem būs atvērts no plkst.10 līdz 19, 25.decembrī - no plkst.12 līdz 21, 26.decembrī - no plkst.10 līdz 21, 31.decembrī no plkst.10 līdz 10, savukārt 1.janvārī "Rīga Plaza" būs slēgta.

"Rīga Plaza" esošā "Maxima" 24.decembrī strādās no plkst.8 līdz 20, 25.decembrī veikala darba laiks būs no plkst.11 līdz 22, 26.decembrī - no plkst.8 līdz 22, 31.decembrī - no plkst.8 līdz 20, savukārt 1.janvārī "Maxima" veikals būs slēgts.

Savukārt tirdzniecības centrs "Domina Shopping" 24.decembrī strādās no plkst.10 līdz 19, 25.decembrī - no plkst.12 līdz 19, bet 26.decembrī vairums "Domina Shopping" veikalu strādās ierastajā režīmā - no plkst.10 līdz 21. Tikmēr 31.decembrī "Domina Shopping" darba laiks būs no plkst.10 līdz 19, bet 1.janvārī tirdzniecības centrā "Domina Shopping" būs atvērts tikai "Apollo Skypark" no plkst.12. līdz 22.

"Domina Shopping" esošais pārtiks lielveikals "Maxima" 24.decembrī strādās no plkst.8 līdz 20, 25.decembrī - no plkst.11 līdz 22, 26.decembrī - no plkst.8 līdz 22, bet 31.decembrī - no plkst.8 līdz 20.

Lielākajā daļā tirdzniecības centru svētku laikā atšķirīgi darba laiki var būt dažiem veikaliem vai pakalpojumu sniedzējiem, ar kuru darba laiku var iepazīties tirdzniecības centru tīmekļvietnēs.